友達綠色嘉年華 十年累計種下逾百萬棵樹

友達不斷落實環境永續的理念與承諾，今年是第十屆與明基友達基金會共同合辦「Green Party 綠色嘉年華」植樹活動。舉辦活動十年來，友達與集團企業已於全球廠區累計種植超過100萬棵樹，約莫一年可吸收1.8萬噸的二氧化碳排放量，相當於2,500座標準足球場面積的森林每年的吸碳量。友達今年仍持續以具體行動實踐對環境的綠色承諾，號召達運、隆達、友達晶材等集團公司近兩千名員工和眷屬擔任植樹志工，親手種下山櫻花、馬纓丹及長穗木等樹種，期望藉由別具意義的植樹活動，喚起社會正視節能減碳的重要性。

友達董事長暨執行長彭双浪表示：「每年植樹活動為友達員工最期待的親子盛會之一，十年來無論風雨員工們仍會攜家帶眷一同響應。我們期望透過植樹體驗，將愛地球的種子深植在員工心中，並將環境永續的承諾轉化為最有力的綠色行動，從員工自身發揮影響力，帶動社會共同為減碳善盡一份心力。」

今年植樹活動也特別結合公益關懷，邀請友達志工社團長期服務的台中私立鎮瀾兒童家園與台中啟明學校師生們一同響應，由友達志工先教導弱勢孩童認識樹種及環境保護觀念，讓他們從學習植樹的過程中找到樂趣與信心。為延伸節能減碳概念，「Green Party 綠色嘉年華」也安排了愛心物資回收、小農市集、環境教育闖關問答、園遊會等富含寓教於樂意義的周邊活動。其中「愛心物資回收」，截至目前為止已累積捐出超過3萬件的家具、家電、書籍、玩具與日常用品，將轉贈給物資缺乏的弱勢團體，使物品繼續發揮使用價值。

此外，友達長期關懷台灣農業，鼓勵採用在地食材降低食物里程，達到節能減碳。今年綠色嘉年華特別邀請農民至現場舉辦「小農市集」，販售有機無毒的溪州尚水米、在地新鮮蔬果、果乾等農產品，共同響應減碳概念。友達十年來認養超過46公頃的優質契作稻田，並向台中市后里區農會採購在地米作為股東會紀念品，以實際行動代替口號，傳遞對台灣農業的支持。

友達不單長期舉辦植樹環保活動，面對日益嚴重的地球暖化問題，自2011年起更積極推動碳中和及碳權申請，包含友達企業總部大樓為全台首座以企業名義通過碳中和認證之建築物；提撥碳權協助翡翠水庫成為全台第一座碳中和水庫等，六年來，總計完成4件自身建築及內部活動的碳中和，並通過11件外部非營利組織之碳中和申請，未來將會持續以更積極的綠色行動為環境永續努力。

(工商)