「非核低碳 永續發展」澎湖反核廢宣示活動
日本福島核災於3月11日滿6周年，因應日前台電再提核廢料選址議題，昨日澎湖青年陣線串聯環保聯盟等團體召開記者會，再次重申澎湖人強烈反對核廢料、守護家園的決心。
訴求杜絕核能發電衍生的核災風險及後續核廢料處理等問題，全國各地環保團體於3月11日在台北、高雄及台東同步舉辦廢核行動，離島澎湖也熱烈響應舉辦反核廢記者會。
澎湖反核行動特地選在台電澎湖營業處前召開「反核廢記者會」，挑釁意味濃厚，澎湖青年陣線召集人冼義哲、執行長王南昕、台灣樹人會代表舒羽涵等環保聯盟成員手持抗議看板表達心聲，台電澎湖區處長郭財利出面接受陳情書。
陳情書提出3大訴求：1、核廢料無條件立即撤出蘭嶼，反對台電對離島抓交替！2、老舊的核一廠、核二廠立即除役，訂定核三廠除役時間表，直接廢止核四計畫！3、加速台灣能源轉型，以實踐「非核低碳、永續能源」的願景！
冼義哲指出，經濟部贊成台電提出蘭嶼核廢料遷移計畫，台電也相中台灣無人島為候選場址，澎湖很可能變成核廢料集中式貯存場，這次反核行動最大重點是表達澎湖人堅決反對核廢料的決心。
現場也公開呼籲澎湖縣政府絕不能漠視不管，要求縣長陳光復務必動用行政權予以拒絕，不核發相關執照與許可，杯葛到底。
(中時)
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