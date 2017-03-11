高雄橋頭輪胎廠大火 濃煙釋出戴奧辛

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橋頭廢棄輪胎場大火，濃濃黑煙竄天際。(翻攝畫面)

高雄橋頭空氣品質不健康。(取自行政院環境保護署)

今(11)天上午11時25分，橋頭區中崎橋附近一間廢棄物輪胎廠發生火警，竄出濃濃黑煙，還發出塑膠臭味，警消人員出動10車、24人佈水線灌救，11時54分，火勢已控制，進入火場清查，幸無人員受困。

因廢輪胎燃燒會產生戴奧辛、氮氧化物等懸浮微粒，呼籲民眾最好暫勿前往鄰近地區，至於起火原因仍待進一步調查。

(中時)