俞大?主持巴拉圭中正學校電腦教室啟用
中華民國駐巴拉圭大使俞大?於當地時間3月10日上午赴巴拉圭中正學校主持該校電腦教室啟用儀式，校長狄亞士（Gustavo Diaz）偕全校師生及家長共約200多人在場觀禮，場面熱烈歡欣。
俞大?致詞表示，總統蔡英文於去年6月「英翔專案」訪問巴拉圭時，見證華碩文教基金會捐贈電腦予巴國學校，其中中正學校獲配30台筆記型電腦。
俞大?勉勵該校學子善用資源提升自我競爭力及資訊能力，拓展視野並與世界接軌，最後期勉在座學子謹記「紀律、誠實、勤勉」的校訓，勤奮求學，未來爭取台灣獎學金赴台留學。
巴拉圭中正學校是一所完整學制的雙語學校，自幼稚園至高中共有學生170人，以西文為主並有華語課程；學校於週六設有中文部，提供華僑子弟及巴拉圭友人研習華語文的機會，華文課本教材均由僑務委員會提供，學生約有70人。
大使館這次協助建置電腦教室，設置無線網路、電腦桌椅及安全防護等設備，使學童有良好學習環境，中正學校將規劃開設資訊專班，強化在校生電腦技能，並加強招募新生。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。