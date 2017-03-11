俞大?主持巴拉圭中正學校電腦教室啟用

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中華民國駐巴拉圭大使俞大?於當地時間3月10日上午赴巴拉圭中正學校主持該校電腦教室啟用儀式，校長狄亞士（Gustavo Diaz）偕全校師生及家長共約200多人在場觀禮，場面熱烈歡欣。

俞大?致詞表示，總統蔡英文於去年6月「英翔專案」訪問巴拉圭時，見證華碩文教基金會捐贈電腦予巴國學校，其中中正學校獲配30台筆記型電腦。

俞大?勉勵該校學子善用資源提升自我競爭力及資訊能力，拓展視野並與世界接軌，最後期勉在座學子謹記「紀律、誠實、勤勉」的校訓，勤奮求學，未來爭取台灣獎學金赴台留學。

巴拉圭中正學校是一所完整學制的雙語學校，自幼稚園至高中共有學生170人，以西文為主並有華語課程；學校於週六設有中文部，提供華僑子弟及巴拉圭友人研習華語文的機會，華文課本教材均由僑務委員會提供，學生約有70人。

大使館這次協助建置電腦教室，設置無線網路、電腦桌椅及安全防護等設備，使學童有良好學習環境，中正學校將規劃開設資訊專班，強化在校生電腦技能，並加強招募新生。1060311

(中央社)