女性永續發展科學週12日成大開幕

(中央社記者張榮祥台南11日電）成功大學接受唐獎授權委託承辦的女性永續發展科學週明天開幕，前美國總統歐巴馬任命的第18屆國家首席醫生雷吉娜‧班哲明(Regina Benjamin)將發表專題演講。

女性永續發展科學週「 Gro Brundtland Week of Women in Sustainable Development 」今年邁入第二屆，明天在成大力行校區綠色魔法學校開幕，啟動一系列活動；成大校長蘇慧貞、唐獎教育基金會執行長陳振川、台大教授張智北等多位國內外學者將共襄盛舉。

美國前總統歐巴馬任命的第 18 屆國家首席醫生(Surgeon General)、美國聯邦政府對健康議題的發言人雷吉娜‧班哲明將在12日成功大學的開幕式發表專題演講，由教授張智北擔任引言人。

開幕後13日起，活動將依序移師台中、花蓮和台北，由中研院院士余淑美、中央大學教授馬國鳳、日本Future Earth全球中心主任春日文子（Fumiko Kasuga）先後於台中東海大學、花蓮慈濟大學和台北的台灣師範大學舉行，發表專題演講。

今年榮獲「格羅．布倫特蘭獎」（ Gro Brundtland Award ）的5位得主，全是全球優秀女科學家，分別是來自葉門的 Fathiah Zakham、印度的FarahFathima、烏干達的 Phyllis Awor、約旦的Wafa Al-Jamal 及台灣的顏怡君，將於17日在唐獎教育基金會受獎。

成大校長蘇慧貞同為女性也是公共衛生專家，她表示，由全球優秀女科學家作為種子，透過唐獎機制與布倫特蘭女士在國際地位的影響力，希望從點線面擴大永續發展領域的連結與提升。

「唐獎」是尹衍樑先生在 2012 年創辦的國際性獎項，2014 年選出首屆「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」四大獎項得主，其中「永續發展」獎得主格羅．哈萊姆．布倫特蘭（ Gro Harlem Brundtland）同意唐獎授權成大連續 3 年舉辦女性永續發展科學週活動，希望讓開發中國家致力於公共衛生的優秀女科學家，到台灣學習推動永續發展工作。1060311

(中央社)