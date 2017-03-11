開車撞翻休旅車涉肇逃 法院判刑6月

詹男開車擦撞前方休旅車，導致休旅車翻覆、車內母子受傷；詹未停車涉肇逃。一審法院認定詹男肇事逃逸判刑1年4月；高院認為男子情堪憫恕給予減刑，改判6月徒刑，可上訴。

判決書指出，這起案件發生在民國104年12月某日凌晨4時許，詹姓男子開車行經新北市淡金公路三芝路段，不慎擦撞到前方休旅車，導致休旅車失控撞上內側安全島，翻轉三圈後，撞到電線杆才停住。

當時休旅車上除了女性駕駛，還有其8歲幼子；附近便利商店員工聽到巨大撞擊聲響出來查看、報警，所幸休旅車上駕駛與乘客並無受到重大傷害。

詹男當下並未停車查看，而是駕車離開，警方根據監視器錄影畫面鎖定犯嫌；詹男事後開車到警察局報案，警方將他移送法辦，檢方對他提起公訴。

一審士林地方法院法院開庭審理後，依過失傷害罪，處詹男拘役50天、得易科罰金，肇事逃逸部分則判詹有期徒刑1年4月。詹男不服提起上訴，並向法官供稱沒有肇事逃逸犯行。

詹男說，案發地點很空曠、風聲很大，加上車內窗戶緊閉，什麼聲音都沒有聽到；車子當下有點晃動，他認為是風大的關係，自己在下車上廁所發現車輛左方向燈及左前輪拱處有擦痕後，主動到派出所報案，案發時並不知有肇事。

詹男涉犯肇事逃逸部分，依法可處1年以上7年以下有期徒刑；高院法官開庭認定詹男的確涉有肇事逃逸，但參酌休旅車母子所受傷勢尚屬輕微，且肇事地點附近有24小時營業的便利商店，傷者經便利商店員工報警而即時獲得救護，可認詹男的逃逸行為，對她們所可能衍生危害程度相對仍輕。

此外，詹男事後已主動向警局投案，且在開庭審理中表達和解意願，然因告訴人不同意撤銷假扣押及分期給付而未果，並非無悛悔之意。

高院法官綜核一切情狀，認縱量處最低法定刑，猶屬情輕法重，應有足堪憫恕之處，因此依刑法第59條規定減輕其刑，肇事逃逸部分改判有期徒刑6個月，其餘上訴駁回。

本案過失傷害部分不得上訴，肇事逃逸部分還可上訴。1060311

(中央社)