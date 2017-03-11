李元簇辭世 蔡總統前往靈堂悼念

我要評比

前副總統李元簇日前辭世，總統蔡英文（右）11日前往位於苗栗縣頭份市的靈堂悼念致哀。（總統府提供）中央社記者呂欣憓傳真 106年3月11日

前副總統李元簇日前辭世，總統蔡英文（右）11日前往位於苗栗縣頭份市的靈堂悼念致哀。（總統府提供）中央社記者呂欣憓傳真 106年3月11日

前副總統李元簇日前辭世，總統蔡英文今天前往位於苗栗縣頭份市的靈堂悼念致哀。蔡總統今天上午8時30分左右抵達，短暫停留幾分鐘後隨即搭車離去。

李元簇8日逝世，享壽94歲，蔡總統得知後感到相當不捨，除了向李元簇家人致上她的哀思，並請他們珍重節哀外，蔡總統也指示府內相關單位，全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

總統府表示，李元簇出身司法界，歷任教育部長、法務部長，從政經歷豐富，90年代擔任副總統期間，全力輔佐時任總統的李登輝，對國家貢獻卓著。1060311

(中央社)