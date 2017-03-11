《時來運轉》足總盃8強紅藍對決 曼聯強碰切爾西

藍軍切爾西去年10月在英超4比0痛宰紅魔曼聯，圖為切爾西後衛卡希爾進球後慶祝。（美聯社資料照）

英格蘭足總盃本周末進行8強對抗，焦點戲碼當然是衛冕軍「紅魔」曼聯作客英超「藍軍」切爾西大本營。切爾西目前穩坐英超龍頭，剛踢完歐霸聯賽的曼聯則面臨體能考驗，不過紅魔教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）再次遇上前東家，也沒人敢輕忽穆帥在短期決戰的執教功力，勝負難料。

曼聯教頭穆里尼歐又要對上前東家切爾西。（美聯社資料照）

義大利教頭康提本季帶領切爾西穩坐英超龍頭。（美聯社資料照）

切爾西本季在義大利教頭康提（Antonio Conte）的領軍下，目前以10分領先穩坐英超龍頭，穩定性為各隊之最。而在上半季的紅藍對決，切爾西也是在史坦福橋主場以4比0痛宰曼聯，讓穆帥重返西倫敦難堪作收。

然而，穆帥祭出和曼聯仍在磨合期，那次慘敗後紅魔在英超拉出連17場不敗，目前在少賽1場的情況下，距離前4名的歐冠門票區只差3分。

曼聯甫於歐霸聯賽對陣羅斯托克，右為該隊法國中場普巴。（美聯社資料照）

可以說，曼聯的狀況已比上半季遭切爾西痛宰時提升許多，偏偏本周對戰的時機不利，他們在周四晚上才剛作客俄羅斯，在歐霸聯賽16強首回合以1比1戰平羅斯托夫，休息3天就要和切爾西狹路相逢。有人甚至懷疑，穆帥會否以預備隊上陣，放棄足總盃，畢竟本季他們已經拿下聯賽盃冠軍，接下來比較重要的目標，應是歐霸冠軍與打入英超前4名。

「不，我們不能用巴特隊去到史坦福橋。」前英格蘭國腳巴特（Nicky Butt）目前是曼聯青訓學院的總監，穆帥否認將以預備隊應付足總盃，「曼聯這塊招牌太大了，又是這項比賽的衛冕者。當然，周四剛踢完羅斯托夫，陣容勢必得略作調整，但我們不能用預備隊應戰。」

巴西前鋒柯斯塔上周末對西漢姆聯進球，助切爾西勝出。（美聯社資料照）

★運彩投注建議

曼聯此役仍會以一隊陣容迎戰切爾西，但主將的疲憊是難免的，而切爾西的整體實力的確優於曼聯，加上主場優勢，藍軍的贏面較高。

不過穆帥擅打短期盃賽，切爾西要複製去年10月的4球大勝也不容易，建議保守布局，考慮投注讓分主勝（賠率1.65）即可。

想挑戰較高賠率的彩迷，其實此役的盤口並非一面倒，國際盤一般看好切爾西主勝，但賠率還高於台彩。如果預測切爾西以1球小勝，可以考慮押讓分和局（主隊切爾西讓1球），賠率為3.30。

(中時電子報)