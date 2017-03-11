竹山年輕3警積極追緝 詐騙車手無路可逃

竹山警方偵破詐騙案，並逮捕1嫌。（沈揮勝翻攝）

警方調閱監視錄影帶讓嫌犯百口莫辯。（沈揮勝翻攝）

南投縣政府警察局竹山分局延平派出所9日接獲報案，指延平地區有男子在超商內使用提款卡重複提款，值班巡佐曾建杉立即調派所內備勤警員陳昱靜、張家瑋及王姿閔前往處理，該男子見員拔腿就跑，3名年輕員警立即跑步追捕，過程中幸有熱心民眾協助逮捕該男子，帶回偵辦後順利偵破2件詐騙案。

警方調查，涉案劉姓男子日前在超商不斷持提款卡重覆提領現金，引起民眾可疑而報案，3名年輕員警積極追緝功不可沒，另路過民眾協助追捕、機車騎士主動借用機車給員警，讓該詐騙車手順利就逮。

案經多方查詢及運用警用M-POLICE即時相片比對系統查出該名詐騙車手資料，並在劉嫌身上起出提款卡2張及疑似提領贓款14萬多，劉嫌原本辯稱提領現金係為賭博之用，員警追問提款卡來源劉嫌卻無法明確交待，且查出其中信用卡已遭詐騙警示列為警示帳戶，劉嫌見形跡敗露坦承係幫詐騙集團擔任車手工作。

偵辦中正巧另一位林姓女子打電話到延平所報稱遭到詐騙，員警立即調閱附近監視器影像，發現該案亦是劉嫌所為，經比對監視器影像與劉嫌身上衣服及特徵均吻合，員警依調閱影像讓劉嫌百口莫辯，全案依詐欺罪移送南投地檢署偵辦。

(中時)