台史博主題展 50年前就有大規模東南亞移民來台

台史博主題展「東南亞移民移工的故事」要告訴台灣人有一大群印尼、越南人，從50年前就移居台灣。（程炳璋攝）

從台史博的展覽，可以了解東南亞移民移工的生命故事，也可以了解台灣一段華僑移民歷史。（程炳璋攝）

林娣蒂講述從印尼移工變成台灣媳婦的過程。（程炳璋攝）

台灣有68萬移工，14萬東南亞移民，這個已無法忽視的族群，在台灣10餘年來有「外勞」的印象，台灣歷史博物館11日有項主題展「東南亞移民移工的生命故事」，要透過文物展告訴大家，早在50年前，就有一大批印尼、越南華僑後代移居台灣。

在台灣街頭看見印尼、越南人早已司空見慣，這群移工、移民總數逼近百萬，勢必成為型塑未來台灣文化的一份子。多數台灣人對這群「新台客」的印象限於近幾年台灣引進的外勞與外籍新娘。

其實早在1967年，印尼發生大規模的排華運動，當時的華僑之間都流傳「在印尼等死、去大陸送死、來台灣半死」的傳言，台灣政府決定接回大批的印尼與越南華僑後代，尤其印尼華僑多屬大陸廣東客家移民，來台灣後多居住在有客家庄的屏東、桃園、新竹等地。

這群新台客在50年來雖逐漸融入台灣，生活上仍保有些許的文化差別，例如入住客家村的印尼華僑不愛喝茶，愛喝咖啡，喜歡椰子奶的食物，會自己製作「娘惹糕」，後來反成為地方特色。

戴秋怡是印尼返台僑民第三代，阿公與父親原本在印尼做生意，隨著排華陸續返台，與一群華僑同鄉，在屏東長治買地成家，且因為房屋蓋的有南洋風格，被當地居民稱為「華僑屋」。

印尼籍的林娣蒂15年前因為來台當移工，嫁給台灣人，2年後嫁給台灣丈夫，5年後取得台灣國籍定居台灣高雄，共生下三個小孩，她雖信奉伊斯蘭教，原本不戴頭巾，近年不認同ISIS的恐怖行動，開始戴起頭巾，要用溫柔的態度，讓台灣人知道回教徒並非恐怖教徒。

台史博透過這些移民移工所提供的文物，說出有血有肉的生命故事，帶觀眾看見這群「新台客」眼中的台灣。

(中時)