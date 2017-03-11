談黨產案逆轉 洪秀柱：陳師孟威力好強
國民黨主席洪秀柱與前副總統吳敦義，11日到台中市參加國民黨全國青工童玩運動會時，被問及洪秀柱曾與涉入共諜案的陸生周泓旭合照、PO臉書，事後又刪照的事件，兩人都呼籲外界別有太多聯想；至於黨產案在最高法院逆轉，洪暗指「陳師孟威力好強」。
洪秀柱表示，青年朋友到處都有，見了面、打招呼或照相都是正常且普通的事情，不值得大肆渲染。
而對於外傳周泓旭是學生？洪秀柱強調兩人非師生關係，可能是應邀到學校演講，對方來聽過，這種情況不可能只准許什麼學生來聽、哪些學生不准來聽，自己沒有做錯事，也不需要刪照片，外界不要無限上綱。吳敦義也情義相挺，強調「臉書臉友散出去有幾千上萬人，根本扯不上關係」。
對於國民黨黨產案在最高行政法院大逆轉，洪秀柱無奈說「只好尊重法院裁定」，但她接著表示，「陳師孟準監委的威力好強，只要他一上來，相信我也害怕」，擔心司法院以後要望風披靡，「只要陳準監一聲令下，碰到藍軍或藍色的到法院打官司，大概都沒希望了，這是我們要的司法改革嗎？」
吳敦義則認為，黨產案在高等行政法院判敗訴，最高行政法院卻逆轉，感到很意外，這次判決有爭議的空間，黨中央應繼續尋求釋憲或其他有效途徑來解套，不應放棄。
而在運動會中，洪、吳兩人前後腳抵達會場，雙方沒有特別互動。
(中時)
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