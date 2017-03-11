台7甲37K電線桿倒塌 雙向受阻

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公路總局第四區養護工程處11日表示，台7甲線37公里（宜蘭南山往武陵農場）有電線桿倒塌，雙向阻斷。（公路總局提供）中央社記者林長順傳真 106年3月11日

公路總局第四區養護工程處11日表示，台7甲線37公里（宜蘭南山往武陵農場）有電線桿倒塌，雙向阻斷。（公路總局提供）中央社記者林長順傳真 106年3月11日

公路總局第四區養護工程處今天表示，台7甲線37公里（宜蘭南山往武陵農場）有電線桿倒塌，雙向阻斷。目前工務段處理中，請路人提早改道。1060311

(中央社)