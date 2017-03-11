與黃立行相戀7年 徐靜蕾：恐婚不想生

中國大陸女星徐靜蕾與歌手黃立行交往7年多，感情備受關注。她日前上節目坦承，從小看父母吵架可能使她對婚姻「有點恐懼」，也暫時不想生小孩，但自己的婚戀觀未必適合別人。

綜合新浪娛樂、新聞晨報等陸媒報導，徐靜蕾日前上中國中央電視台訪談節目「朗讀者」。久未露面的她除了談執導的新片「綁架者」，也被主持人問到「只戀愛不結婚」的選擇。

徐靜蕾以「順其自然」回應，並表示，「我現在因為覺得一切都挺好的，可以說100分，也不會因為說結婚就變成120分了。」

徐靜蕾下節目受訪時又被問到婚戀觀。她說，「我可能對婚姻是有一點恐懼的，是不是因為我小時候看我爸媽吵架？我想也有很多人看爸媽吵架也還是挺想結婚的，所以我也不太知道具體原因。」

她說，這無關選擇，也不想宣揚自己的方式，「適合我的未必適合別人，真的沒有絕對標準」。

42歲的徐靜蕾除了不打算結婚，也暫時不想生小孩。她表示，如果日後想要孩子，可隨時使用自己39歲時在美國冷凍好的9顆卵子。

談到黃立行，徐靜蕾以「我見過最幸福的人」形容，還說黃立行從不會不開心，覺得什麼開心就做什麼。「就像你問他為什麼不唱歌了？因為他懶啊！開玩笑，可能唱了很多年覺得沒意思吧。」

徐靜蕾被譽為中國大陸演藝圈「四大花旦」之一。她7年多前與黃立行因電影「杜拉拉升職記」傳出戀情，但兩人從未正面承認交往，十分低調。

徐靜蕾2016年底在社群媒體Instagram及微博相繼貼出一張愛心蛋糕，留言寫「7又4分之1年」。照片貼出後，女星舒淇在微博上回應：「所以珍惜。」1060311

(中央社)