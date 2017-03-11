與黃立行相戀7年 徐靜蕾：恐婚不想生
中國大陸女星徐靜蕾與歌手黃立行交往7年多，感情備受關注。她日前上節目坦承，從小看父母吵架可能使她對婚姻「有點恐懼」，也暫時不想生小孩，但自己的婚戀觀未必適合別人。
綜合新浪娛樂、新聞晨報等陸媒報導，徐靜蕾日前上中國中央電視台訪談節目「朗讀者」。久未露面的她除了談執導的新片「綁架者」，也被主持人問到「只戀愛不結婚」的選擇。
徐靜蕾以「順其自然」回應，並表示，「我現在因為覺得一切都挺好的，可以說100分，也不會因為說結婚就變成120分了。」
徐靜蕾下節目受訪時又被問到婚戀觀。她說，「我可能對婚姻是有一點恐懼的，是不是因為我小時候看我爸媽吵架？我想也有很多人看爸媽吵架也還是挺想結婚的，所以我也不太知道具體原因。」
她說，這無關選擇，也不想宣揚自己的方式，「適合我的未必適合別人，真的沒有絕對標準」。
42歲的徐靜蕾除了不打算結婚，也暫時不想生小孩。她表示，如果日後想要孩子，可隨時使用自己39歲時在美國冷凍好的9顆卵子。
談到黃立行，徐靜蕾以「我見過最幸福的人」形容，還說黃立行從不會不開心，覺得什麼開心就做什麼。「就像你問他為什麼不唱歌了？因為他懶啊！開玩笑，可能唱了很多年覺得沒意思吧。」
徐靜蕾被譽為中國大陸演藝圈「四大花旦」之一。她7年多前與黃立行因電影「杜拉拉升職記」傳出戀情，但兩人從未正面承認交往，十分低調。
徐靜蕾2016年底在社群媒體Instagram及微博相繼貼出一張愛心蛋糕，留言寫「7又4分之1年」。照片貼出後，女星舒淇在微博上回應：「所以珍惜。」1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。