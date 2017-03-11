皇帝專業戶陳道明 拒拍抗日神劇
中國大陸知名演員陳道明飾演許多帝王角色，深植人心。他最近受訪時表示，要求自己演藝生涯中不拍「抗日神劇」、偽歷史劇，約束自己，才對得起觀眾。
中國大陸充斥不合理劇情的「抗日神劇」，過去有「手撕鬼子」、「褲襠藏雷」、「石頭炸飛機」等情節，最近還出現「食用包子炸彈」等荒唐內容。
對此，具中國大陸全國政協委員身分的陳道明，日前出席會議接受媒體採訪時談到，「抗日神劇」和「偽歷史劇」都是他不會觸碰的題材。
大陸央視新聞引述陳道明表示，這是歷史觀正確與否的問題，「我想『90後』、『00後』、『10後』（1990、2000、2010後出生的人士）將來看現在的抗日劇，是不是認為抗日就是那樣。」
陳道明今年61歲，出道超過30年，是中國大陸戲劇圈中首屈一指的資深大咖，主演過「末代皇帝」、「康熙王朝」等戲，精湛演技將角色發揮得淋漓盡致，更在觀眾心目中塑造出特有的「帝王形象」，但他的演藝之路卻並非一帆風順。
然而，他2015年受訪時提到，年輕時曾7年都是在演士兵之類的「路人甲」角色，一句台詞也沒有。
但他認為「人在各種職業中，要有一種甘於寂寞的精神準備」，於是全心投入鑽研自己的演技，之後考上中國大陸中央戲劇學院，並主演電視劇「末代皇帝」一舉成名。
談到中國大陸年輕一代演員，陳道明日前受訪時表示，許多年輕演員為了不被市場邊緣化，有時候不得不隨波逐流。「我覺得問題不出在他們年輕上，也不出在貌美上，是他們沒有一個正確的職業觀。」
陳道明說，「認真工作，全心創作」是一名演員的職業操守，「演員就應該吃苦」。
他並表示，對演員而言文化是個特別重要的問題，也需要整體產業的文化自覺，和提高演員的鑑別意識及文化覺悟，這樣才會有好的作品。1060311
(中央社)
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