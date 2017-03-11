李富城諷民進黨偉大 讓台人相信中國沒飯吃

李富城諷刺民進黨真偉大，偉大到台灣人民都相信中國連飯都沒得吃。(李富城臉書)

之前台灣教授高志斌說大陸人民消費不起茶葉蛋，此梗被陸網友惡搞自嘲許久。(天涯社區)

中國大陸今年一連發表許多重大建設，包括中歐列車浙江義烏往倫敦線通車，大大縮短海運時間，節省空運成本。今年計畫發射6顆通訊衛星，可望實現大陸高鐵網路全覆蓋等。資深氣象專家李富城在臉書諷刺，在台灣有一個禁忌就是不能說中國國力增強，並說「民進黨真偉大，偉大到台灣人民都相信中國連飯都沒得吃。」

李富城說「現在的台灣，有一個禁忌，可以說美國強，日本好，就是不能說中國國力增強，人民生活富裕，要說他們的官員不如我們，他們的科技遠遠落後台灣，這不是睜眼說瞎話嗎?人家的科技已經上了太空，人家的高鐵可以輸出，人家的國防科技自己發展，只要我們一誇讚中國，就被一群井底之蛙群起圍攻。」

李富城諷刺「民進黨真偉大，偉大到台灣人民都相信中國連飯都沒得吃。」

之前台灣教授高志斌在電視節目上，說大陸人吃不起茶葉蛋，此後這個梗被大陸網友惡搞了許久。

網友留言「這真的不能怪他們..以前的青年戰士報都是這樣寫的...哈哈哈哈..教育成功」、「各國的資金進來台灣都ok，唯獨不屑大陸的資金， 好難理解這個國家喔」、「何必在意井底之蛙？」、「廟小小妖風大，池淺王八多。借句毛的話。看看中國四年可以蓋一條高鐵，咱們腥台灣是四年亂一次」、「所以還在說中共來竊取台灣的機密?請問現在台灣是有什麼好偷的」、「逢中必反逢日必軟，逢美呢...？」

(中時電子報)