李富城諷民進黨偉大 讓台人相信中國沒飯吃
中國大陸今年一連發表許多重大建設，包括中歐列車浙江義烏往倫敦線通車，大大縮短海運時間，節省空運成本。今年計畫發射6顆通訊衛星，可望實現大陸高鐵網路全覆蓋等。資深氣象專家李富城在臉書諷刺，在台灣有一個禁忌就是不能說中國國力增強，並說「民進黨真偉大，偉大到台灣人民都相信中國連飯都沒得吃。」
李富城說「現在的台灣，有一個禁忌，可以說美國強，日本好，就是不能說中國國力增強，人民生活富裕，要說他們的官員不如我們，他們的科技遠遠落後台灣，這不是睜眼說瞎話嗎?人家的科技已經上了太空，人家的高鐵可以輸出，人家的國防科技自己發展，只要我們一誇讚中國，就被一群井底之蛙群起圍攻。」
李富城諷刺「民進黨真偉大，偉大到台灣人民都相信中國連飯都沒得吃。」
之前台灣教授高志斌在電視節目上，說大陸人吃不起茶葉蛋，此後這個梗被大陸網友惡搞了許久。
網友留言「這真的不能怪他們..以前的青年戰士報都是這樣寫的...哈哈哈哈..教育成功」、「各國的資金進來台灣都ok，唯獨不屑大陸的資金， 好難理解這個國家喔」、「何必在意井底之蛙？」、「廟小小妖風大，池淺王八多。借句毛的話。看看中國四年可以蓋一條高鐵，咱們腥台灣是四年亂一次」、「所以還在說中共來竊取台灣的機密?請問現在台灣是有什麼好偷的」、「逢中必反逢日必軟，逢美呢...？」
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。