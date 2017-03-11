高屏就業博覽會 航太研發起薪俏
「徵本事2017年高屏地區就業博覽會」今天在中山大學登場，83家企業釋出7000多個職缺，起薪以航太科技最高，中科院碩士起薪約新台幣5萬元、博士近6萬元，3個月後調升兩成。
中山大學諮商與職涯發展組分析，今年參展企業的人才需求趨勢以國防產業自研自製、新南向政策及軟體人才需求最夯。
中山大學體育館一早就湧入求職人潮，很多熱門的攤位還大排長龍，電子產業台積電、鴻海及群創等公司都擠滿詢問求職者，有不少人還在就學、當兵，應徵者說要來探詢市場職缺及行情。
中山大學機械與機電工程學系碩士班1年級生張華庭說關心就業市場的供需，她不斷詢問中科院的職缺，希望未來有機會可以進中科院參與航太研發。
中科院人資處長齊小立說，中科院積極推動航太自製研發，一旦錄取進公司，3個月後可望調薪兩成。
除了中科院之外，漢翔航空工業也徵求研發人員，起薪稍低於中科院；不過召募人員表示，公司有機會挑戰更佳的年終福利。
中山大學材料與光電科學學系碩士生陳冠甫還在攻讀學位，他關心就業市場的行情，曾考慮未來到國外求職；不過希望有機會先在台灣大企業歷練，他探詢台積電的職缺和起薪。
配合新南向政策，有多家企業徵才，全興水產及寶成國際集團也召募幹部為南向的管理階層，開出不錯的福利待遇。1060311
(中央社)
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