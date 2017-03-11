爭辦全國與世界盃賽 澎首長盃球賽熱身
不受天候影響的澎湖首屆「首長盃」木球賽，今天在縣立體育場進行，同時為今年全國木球錦標賽和爭取明年世界盃沙灘木球錦標賽熱身。
首屆「首長盃」木球賽，今天共計有大人、新生和學生14隊200名男女老少選手，同場競技，相互切磋球技。
澎湖縣長陳光復表示，木球活動由國人發明，目前在全世界風行，由於木球運動，不受季節、天候、場地等影響和年齡限制，老少都適宜，在運動中兼具安全與娛樂，未來全力推動，並頒獎比賽優勝選手。
澎湖木球協會理事長洪三元表示，木球運動在澎湖推動興起，目前已有200位會員，希望年底能達到500人目標，全縣有16所國中小都全力推動，今年10月也將舉辦全國木球盃錦標賽，屆時將有來自全國各縣市40支球隊1000位選手前來，至於明年世界盃沙灘木球賽，因有多國爭取主辦權，目前仍全力爭取。1060311
(中央社)
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