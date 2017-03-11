昔日對手朴槿惠黯然垮台 文在寅聲勢漲

南韓總統朴槿惠捲入貪腐醜聞遭彈劾下台後，上次大選敗給她的前特種部隊軍人、民主鬥士和人權律師文在寅聲勢看漲。

諷刺的是，前共同民主黨黨魁文在寅（Moon Jae-In）曾經擔任被指控貪汙而自殺的前總統盧武鉉（Roh Moo-Hyun）的幕僚長。儘管如此，在南韓其他前領導人普遍被認為貪汙更嚴重下，盧武鉉在民調中一直是受人民愛戴的總統。

朴槿惠被彈劾下台，南韓必須在60天內舉行總統大選，曾在2012年大選敗給朴槿惠的文在寅，民調一直領先。

根據法新社，本週Realmeter民調，文在寅支持率36.1%，遠遠領先最接近他的對手、代理總統黃教安（Hwang Kyo-Ahn）的14.2%。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）前所長朴基德（Park Kie-Duck）說：「他是自由派鬥士，很有機會贏得總統大選。」

64歲的文在寅誓言要遏阻經濟勢力過度集中在和政府關係密切的財閥與家族商業集團手中。

不過，分析家警告：「他缺乏政治手腕…他太軟弱，沒辦法應付真實政治的骯髒遊戲。」保守派也批評文在寅的北韓政策過於軟弱。

北韓本週朝日本方向一口氣試射4枚飛彈，聲稱是在演練攻擊駐日的美軍基地。

而文在寅去年12月曾表示，他如果當選願意在拜訪保障南韓安全的美國盟友之前，先行訪問北韓。

面對外界批評，文在寅說，他想表達的是，化解朝鮮半島緊張是當務之急。

美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），觸怒中國大陸，北京當局甚至祭出經濟報復等措施。

文在寅本週對這項議題顯得模稜兩可。他說，這個議題對南韓有利也有弊，必須謹慎處理。不過他曾服役當傘兵的背景，有助增加他的可信度。1060311

(中央社)