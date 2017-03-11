台灣省城隍廟回饋社會捐130萬助弱勢生

台灣省城隍廟董事長詹鈴權今代表廟方，捐助130萬元給北市教育局認助清寒學生基金會，幫助弱勢孩子安心就學。（張立勳攝）

台灣省城隍廟董事長詹鈴權今代表廟方，捐助130萬元給北市教育局認助清寒學生基金會，這筆費用將協助40名弱勢孩子安心就學，教育局長曾燦金今也帶領認助學生到廟裡，向廟方表達謝意。

「廟宇的錢都來自十方信眾，要用在回饋社會的地方」詹鈴權說，2年前曾透過認助清寒學生基金會，個人捐助20萬元，後來經過董事會同意，以廟方名義捐出130萬。

「要勇敢面對困難，做人最重要的，是誠信與準時。」台灣省城隍廟董事長詹鈴權以他過來人的經驗勉勵清寒學子。小學畢業就到台北幫哥哥叫賣醬菜的他，因為認真誠懇的工作態度，幫他帶來許多貴人，讓他從一個只有國中函授學校學歷的賣醬菜小子，到開立雜貨店，更一路走到今日台灣省城隍廟董事長、行政院政務顧問、台北市政府市政顧問等，也正是這樣的經歷，讓他更願意慷慨伸出援手，成為清寒學子們的貴人。

受助學生蘇同學的母親，在蘇同學出生後因為無力扶養，就將她留在朋友家中不知去向，因此蘇同學是由養母打零工獨力撫養長大的，蘇同學養母因不捨孩子年幼無依，就留在身邊照顧，中途也曾因為撫養權的問題不停與社會局周旋，最後終於養母取得蘇同學的外婆委任監護。蘇同學養母表示，還好有基金會的幫忙，讓生活可以稍稍有些喘息的空間。

教育局長兼認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，雖然學生人數因少子化年年遞減，再加上貧富差距拉大，所以清寒學生人數每年不減反增，是整個社會中相當值得憂心的問題，這些孩子除了要擔心學業的問題，更要煩惱生活費的來源。

他說，基金會的存在，是希望能幫助孩子解決生活問題，讓他們能專心就學，並透過教育讓他們取得專業知識，將來求職時可以找到好工作翻轉家中經濟困境。

曾燦金表示，認助清寒學生基金會迄今已成立20年，幫助超過12萬人次的學生，雖然社會善心人士很多，但認助的學生年年增長，對於基金會著實為不小的負擔，今年認助的學生人次更突破8879個學生人次，較去年同期增加了近575人次，相當需要社會大眾持續伸出愛心的援手，協助這些孩子能夠順利翻轉人生。

(中時)