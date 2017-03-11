盜墓偷金飾斷嬤手骨 民眾po網痛罵

金山李姓民眾昨天上午前往金山第一公墓掃墓時，驚見阿嬤墳墓被盜，手骨、金飾遭竊，氣憤po網要竊賊返還阿嬤手骨。（李其樺翻攝）

再過一個月就是清明節，新北市金山李姓民眾昨天掃墓時，驚見阿嬤祖墳遭人偷挖，戒子手鍊遭竊，連手骨也不翼而飛，氣得po網痛罵：「最好趕快把我阿嬤的手骨還來，不然你一定難逃惡運。」當地警方接獲報案，已介入偵辦，要將無良竊賊繩之以法。

昨天上午李姓民眾和家人前往金山區第一公墓掃墓時，驚見阿嬤祖墳遭人鑽孔盜挖，氣憤po網表示「我阿嬤手骨少一支，左手戒子手鏈都不見了」、「盜墓拿金飾就算了，最好趕快把我阿嬤的手骨還來，不然你一定難逃惡運」，引發網友同聲譴責。

金山警分局表示，已循線調閱監視器追查，要將這名無良竊賊逮捕歸案，也提醒民眾清明節掃墓時，如發現形跡可疑對象，應立即通報警方。

(中時)