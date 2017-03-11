台旅會邀陸咖啡達人遊台 返陸分享心得
台旅會將陸客宣傳目標，鎖定自由行潛在族群。鑑於兩岸咖啡文化興起，台旅會正利用近半年時間，在中國大陸多地舉辦分享會，邀請赴台交流的大陸咖啡達人，介紹台灣的咖啡文化。
此外，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會也持續邀請，在中國大陸網路具一定知名度的各領域達人前往台灣旅遊，返回大陸後再參加台旅會舉辦的分享會，以拓展有意赴台自由行的潛在族群。
台旅會北京辦事處主任楊瑞宗表示，自2016年下半年起，台旅會便鎖定中國大陸快速成長的咖啡族群。他們多為中青年人，經濟能力中上，多半具有勇於嘗鮮的特質，因此也成為待開發的台灣自由行潛在族群。
他說，台旅會為此邀請多個中國大陸城市的咖啡達人，包括烘焙師、店長、品評家等前往台灣，與台灣的咖啡達人交流。他們返回大陸後，即受邀參加台旅會舉辦的分享會，向大陸民眾介紹台灣的咖啡文化，藉此吸引更多人前往台灣旅遊。
自2016年12月起，台旅會已陸續在西安、北京、廣州等地舉辦咖啡達人說明會，迴響頗佳。楊瑞宗說，與會的部分中國大陸民眾，事後曾向台旅會打聽一些台灣巷弄小咖啡館的資訊，並表達前往一遊的高度意願。
為此，台旅會自3月下半月至5月間，還將繼續在長沙、烏魯木齊、成都、青島等地舉辦咖啡達人分享會。6月以後仍將繼續規劃進一步的分享行程。
除咖啡達人分享會，台旅會也規劃邀請中國大陸諸如攝影、美食、素描達人前往台灣旅遊，事後分享他們在台灣的經驗。台旅會4日曾在深圳舉辦這一類型的分享會，同樣獲得不錯迴響。1060311
(中央社)
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