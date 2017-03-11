高雄阮綜合抵澎義診 民眾大排長龍

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高雄阮綜合醫院醫療團隊今天起抵澎湖展開3天的巡迴醫療健康促進活動，西嶼偏鄉的外垵活動中心一早擠滿了接受義診的民眾，讓醫護人員忙翻天。

澎湖縣政府為改善離島的醫療，去年陸續與高雄阮綜合醫院等6家醫學中心和區域醫院完成簽署策略聯盟，醫療團隊定期或不定時的進駐，大幅改善澎湖離島偏鄉的醫療品質。

高雄阮綜合醫院106年澎湖西嶼與白沙2鄉社區營造活動，今起一連3天抵澎湖展開為鄉民健康促進與早期診斷早期治療的義診活動，一大早在外垵漁村活動中心，擠進了大批的村民等待接受義診。

高雄阮綜合醫院醫療團隊義診活動，安排有量血壓、身高體重、腹部、乳房超音波、子宮頸抹片檢查、口腔與大腸癌篩檢和尿酸、B、C肝炎、GOT、GPT等抽血檢查與醫療諮詢等。

高雄阮綜合醫院醫療團隊巡迴社區健康促進活動，12日將前往西嶼竹灣社區中心、26日在白沙衛生所，民眾可就近前往接受義診檢查。1060311

(中央社)