防無預警停飛重演 民航局將修法罰負責人

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復興航空去年11月無預警停飛，1700多名員工失業、錯愕，也影響約10萬旅客權益，外界質疑，興航老早傳出經營困難，市場上也流傳「不玩了」，政府卻沒有警覺，讓交通部背上「監管失靈」的罵名。現民航局將檢討《民航法》，增訂對航空公司負責人罰則，目標今年提出修法草案，另針對航空公司的財務狀況，訂出更有效的預警指標。

民航局指出，已決定修《民航法》，在營運不當部分，增加航空公司負責人的罰則，至於處罰方式、裁罰金額還未深入討論，希望今年能完成草案。

民航局表示，興航停航時，單純從帳面資產檢視，無法看出其無預警停飛的意圖，未來會訂出更有效的預警指標。

(中時)