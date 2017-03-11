挺過即戰力風波 劉伊心挑婚鞋下月甜嫁CEO
「美胸皇后」劉伊心去年底被爆面試風波，脫口而出的「即戰力」成為話題，而當時老虎牙子CEO未婚夫林志隆全力力挺，最新進度是兩人將按照原計畫在下月登記結婚，今(11日)媒體報導，目擊劉伊心跟林志隆忙試吃喜餅、挑婚鞋，歷經風波後兩人感情依舊甜蜜蜜。
據《蘋果日報》報導，9日目擊劉伊心和未婚夫挑喜餅、婚鞋，兩人不時流露出甜蜜笑容，而挑鞋時有賴於劉伊心的幫忙，很快就覓到合適林志隆的鞋款，過程中可見小倆口的默契與依賴。
林志隆過去曾和戈偉如有過4年婚姻，再戀劉伊心冒出求職面試風波，林志隆全力相挺，並誇未婚妻：「很專業很用心」，媒體求證劉伊心婚禮進度，她表示交由公關公司發言不願多說，據悉兩人暫訂下月登記，6月再補請婚宴，向親朋好友分享幸福。
(中時電子報)
關鍵字：劉伊心
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