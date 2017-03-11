全台廢核遊行 澎湖反核廢選址

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日本福島核災今天滿6週年，全台各地同步舉辦廢核遊行，離島澎湖今天則進行反核廢，別讓澎湖成為下一個蘭嶼。

澎湖青年陣線等今天中午在台電澎湖營業處前舉辦反核廢記者會，以行動表達澎湖人反對核廢料，並由台電澎湖區營業處經理歐進猛代表接受陳情書，過程平和。

澎湖青年陣線召集人冼義哲表示，經濟部贊成台電在去年所提出核廢料候選場址，包括有基隆市、金門縣、連江與澎湖縣等4個轄區內。澎湖青年陣線今天串聯澎湖環保聯盟等團體，表達澎湖人反對核廢料、守護家園的決心。

冼義哲並提出多項訴求主張，包括；核一、核二立即除役，核三訂出除役時間表，至於核四直接廢止計畫，台電加速能源轉型，以實踐「非核低碳、永續能源」的願景。1060311

(中央社)