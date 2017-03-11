台北文山區房舍起火 1老翁無生命跡象

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台北市消防局今天中午12時53分獲報，在文山區木新路一棟房舍4樓起火，目前火勢已撲滅，消防人員入內搜索時，在浴室尋獲一名63歲老翁，無生命跡象，緊急送醫急救。

台北市消防局共出動水箱車16輛，雲梯車1輛、特種車6輛及63名人員到場，雖然火勢很快撲滅，但在屋內發現一名老翁已無呼吸心跳，消防人員立即把人送往萬芳醫院急救，至於起火原因仍須進一步釐清。1060311

(中央社)