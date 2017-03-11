桃園機場8個免費休息區 候機不煎熬

全球最好睡機場，桃園機場只拿下第10名，但你知道嗎？其實桃園機場備有至少 8個舒適的休息區，可以讓你在候機時躺下大睡、享受按摩，甚至看場電影或免費淋浴。

桃園機場被網路評為「全球十大好睡機場」第10名，不論是在這裡搭機、轉機、遭遇飛機延誤、航班機取消、還是搭乘半夜班機無處休憩，隔天需要直接出發玩樂，需要在機場過夜的，只要是在桃園機場就不用擔心，旅遊搜尋網站Skyscanner揭秘，桃園機場竟有這些地方可以免費休息。

1.各登機室內的躺椅區：桃園機場的每個登機室內都設有方便旅客休息的躺椅，但是配備數量並不能完全滿足所有旅客使用，經常一位難求。但由於這些躺椅方便又舒適，確實是不少乘客休息的好地方。

2.第一航廈轉機區電影區：位於桃園機場第一航廈中央的休息區，你會找到一個令人驚喜的電影區，不定時的向廣大旅客播放免費電影。是一個很棒的休息好去處，電影院昏暗的燈光加之舒服的按摩椅，在這裡休息再愜意不過。

3.第一航廈轉機區：有一個往往被忽視的休息好去處就是第一航廈轉機區，不僅可以吃東西、休息，而且這裡的旅客也比較少，並且擁有全機場最大最舒適的沙發。區域內溫柔的燈光和安靜的環境，非常適合想要安安靜靜休息的旅客。

4.第一航廈3樓A8、B7觀景電子圖書室：第一航廈3樓A8、B7觀景電子圖書室是需要爬樓梯才可以到達的觀景電子圖書室，這裡除了有舒適的短沙發可以躺臥外，還可以上網，觀賞飛機起降。只有極少的旅客會發現這裡，十分適合想要休息的你。

5.第二航廈3樓的躺椅區：第二航廈3樓的躺椅區外觀相當隱蔽，並只設有10張躺椅，所有椅子後方還有一道矮牆阻隔過客的目光。躺在椅子上，桃園機場內外的風景都盡收眼底，看著窗外車來車往，可以靜靜的待在這裡休息。

6.第二航廈3樓D1運動公園：第二航廈3樓D1運動公園整體使用使用清新綠色的裝潢風格，挑高的空間寬敞明亮沒壓迫感，讓人無比放鬆，而且內設多項運動器材都是免費使用，沙發椅休息區也可供使用者自由躺臥，集合運動、休閒、休憩等多功能的去處。

7.第二航廈D3按摩區：還有一個很難被旅客發現的休息好去處，就是在第二航廈的D3按摩區，是一片被竹林包圍的區域，設有近10張的按摩座椅，旁邊是免稅店，只要在免稅店交易就可以獲得15分鍾至20分鐘的免費按摩體驗，而且還不限次數，是想要購物並且休息的旅客最佳選擇地。

8.免費淋浴間：桃園機場目前於第一航廈1樓和2樓、第二航廈1樓和4樓，都設有淋浴間。免費為旅客提供15至30分鐘不等的熱水，還備有沐浴乳、洗髮乳及吹風機，在長途飛機前，或轉機時先洗個熱水澡，有助於身心放鬆，提升休息品質。1060311

(中央社)