臉書高調徵人 警方破獲詐騙集團
26歲吳姓男子為首的詐騙集團，以網路購物設定錯誤的手法，短短2個月就連續詐騙20名被害人。集團成員還在臉書上貼文徵人，行徑囂張。板橋警方共逮捕13名成員。
警方調查，這個詐騙集團專門利用民眾不熟悉提款機操作手法，佯裝售後服務人員，去電被害人誆稱，如果不到提款機前辦理取消，以後每個月都會從帳戶內扣款，讓被害人信以為真。
警方也發現，這20名被害人遍布全台，有些是購買衣服、化妝品、鞋子甚至補習課程，多數都是八年級以上的在學生或是社會新鮮人，有些人才花幾百元購物，短短幾分鐘就被騙光數十萬元存款，讓他們欲哭無淚。
警方查出，這個詐騙集團層層分工，由簡姓車手頭負責應徵車手，應徵到的車手只會跟車手頭單向聯繫，並不會跟集團首腦接觸，分散曝光風險。
另外，簡姓車手頭還得扮演「收簿手」的角色，他甚至在臉書網頁刊登：「出國遊玩，包吃包住一個禮拜，回台下飛機還得還領6萬紅包，剩下3個名額，另外1萬元收購你沒再用的存摺…」高調徵人也引來警方注意。
板橋警分局偵查隊根據被害人報案，日前鎖定前往ATM提款的洪姓及陳姓車手，根據車手指證也順利查獲簡姓車手頭，進而查獲集團首腦吳姓男子，也查獲9名提供帳戶及金融卡人頭戶，一舉瓦解這個詐騙集團，將他們通通依刑法詐欺罪移送新北地檢署偵辦。1060311
(中央社)
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