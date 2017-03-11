足球》球隊降級 陳柏良希望帶著年輕球員一同成長

台灣足球好手陳柏良，做好開季準備。（葉士弘攝）

效力對岸職業足球杭州綠城隊的陳柏良，新球季將於明天展開，他本季面臨的困難不少，最主要的就是球隊去年未能保住中超席位，今年降級到中甲聯賽，球隊陣容出現不小變化，尤其球團高層拉上10名年輕球員，讓綠城隊本季戰績充滿變數，但陳柏良鬥志不減，希望帶領年輕球員持續奮戰。

杭州綠城隊成立於1998年，為被稱為「中國足球沙漠」的浙江省，打造了一畝綠洲，尤其是完整的青訓系統，更是全中國大陸聞名，而綠城隊的努力也幫助浙江省隊在中國全運會拿下不錯成績。綠城隊儘管並非頂尖勁旅，過去在中超成績還算穩定，但去年未能保級成功，今年無奈降級至中甲聯賽。

降級的綠城隊變化不小，尤其相關收入差距極大，針對引進內、外援的經費就有限，球團高層一口氣讓10名1997年出生的年輕小將升上一隊，雖是磨練機會，卻可能對戰績是嚴厲考驗，所幸南韓籍總教練洪明甫決定留任，才讓球隊動盪稍緩。

「當然還是想『衝超』（拚中甲前2名），但球團希望能磨練新人，我還會以球隊為主。」陳柏良在廣大的綠城訓練基地談著新球季目標，雖對球團的政策有些疑惑，但一向以團隊為重的他，決定全心投入，把握任何一個能夠幫助球隊的機會。

28歲的陳柏良，今年將是他轉戰中國足球聯賽的第6個年頭，年紀尚輕的他，由於本季球隊一口氣多了10個菜鳥，他也意外成為老將，他對「老將」稱號沒有太多意見，他說：「我28歲，正是實力與經驗正好的時候，我當然會全力以赴，也會盡力去協助年輕球員。」

綠城隊南韓籍總教練洪明甫（左）與陳柏良關係極佳。（葉士弘攝）

陳柏良的態度，獲得韓籍總教練洪明甫的肯定，洪明甫更以「台灣梅西」稱呼陳柏良，他強調，綠城今年將以年輕球員為主，陳柏良的地位就更加重要，他說：「柏良在右路的攻守能力都非常出色，是球隊很重要的一份子，更希望他能拿出過往比賽的經驗與技巧，幫助年輕球員成長。」

(中時電子報)