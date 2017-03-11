等公車不怕雨淋日曬 北市闢建長廊式候車亭

北市公運處去年開始在台北車站周邊及士林官邸擴大闢建長廊式候車亭，公車族不必再忍受烈陽和雨淋等車。（北市公運處提供）

考量北市部分公車站位市區公車路線眾多，原有候車亭設計已不敷候車民眾使用，北市公運處自2016年新闢長廊式候車亭，提供遮風蔽雨效果更佳、候車空間更大的候車亭，現已於市區公車站位完成4座長廊式候車亭，包括台北車站（忠孝）、台北車站（鄭州）及士林官邸雙向公車站，並提供公車到站資訊及4G上網服務。

公運處表示，以往路線較多的公車站，原既有公車候車亭民眾常抱怨空間不足，太陽大時遮不住直射的陽光，遇到雨天，人多不只擠不下，還常被雨傘戳中，因此去年於台北車站周邊及士林官邸擴大闢建長廊式候車亭。

以「台北車站（忠孝）」為例，該站停靠路線高達31條且搭乘人數眾多，因此設計長達42公尺長廊式候車亭，相較於一般制式候車亭（長3公尺），長度多14倍，能容納大量候車人潮，並與台鐵原先設置的風雨走廊串聯，使轉乘捷運、台鐵、高鐵之乘客有更好之通行環境，民眾反映良好。

公運處表示，台北車站周邊公車站為北市公車路線最繁忙的地方，歷經多次與台鐵協商後，台鐵局無償提供市府土地建置長廊式候車亭，公運處除建置智慧型站牌顯示公車到站資訊外並導入4G連網設備，提供民眾行動無線上網服務，改善台北車站周邊公車站民眾長期候車空間不良問題，未來公運處將持續檢討路線停靠數較多的公車站，視民眾需求、現場環境逐步闢建為長廊式候車亭。

(中時)