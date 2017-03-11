等公車不怕雨淋日曬 北市闢建長廊式候車亭
考量北市部分公車站位市區公車路線眾多，原有候車亭設計已不敷候車民眾使用，北市公運處自2016年新闢長廊式候車亭，提供遮風蔽雨效果更佳、候車空間更大的候車亭，現已於市區公車站位完成4座長廊式候車亭，包括台北車站（忠孝）、台北車站（鄭州）及士林官邸雙向公車站，並提供公車到站資訊及4G上網服務。
公運處表示，以往路線較多的公車站，原既有公車候車亭民眾常抱怨空間不足，太陽大時遮不住直射的陽光，遇到雨天，人多不只擠不下，還常被雨傘戳中，因此去年於台北車站周邊及士林官邸擴大闢建長廊式候車亭。
以「台北車站（忠孝）」為例，該站停靠路線高達31條且搭乘人數眾多，因此設計長達42公尺長廊式候車亭，相較於一般制式候車亭（長3公尺），長度多14倍，能容納大量候車人潮，並與台鐵原先設置的風雨走廊串聯，使轉乘捷運、台鐵、高鐵之乘客有更好之通行環境，民眾反映良好。
公運處表示，台北車站周邊公車站為北市公車路線最繁忙的地方，歷經多次與台鐵協商後，台鐵局無償提供市府土地建置長廊式候車亭，公運處除建置智慧型站牌顯示公車到站資訊外並導入4G連網設備，提供民眾行動無線上網服務，改善台北車站周邊公車站民眾長期候車空間不良問題，未來公運處將持續檢討路線停靠數較多的公車站，視民眾需求、現場環境逐步闢建為長廊式候車亭。
(中時)
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