周大福第三代 鄭志剛將接掌家族企業？

香港新世界集團二、三代掌門人鄭家純（圖左）與其長子鄭志剛（圖右）。（圖/大公報）

香港四大家族之一的新世界鄭家，在第一代創始人「彤叔」鄭裕彤去年底病逝，二代掌門人鄭家純日前又傳出中風的消息後，接班的傳聞即甚囂塵上。根據美國媒體報導，現任家族集團副主席、從美國哈佛大學（Harvard University）留學返港的第三代長孫鄭志剛，將可能於近期接替健康狀況不佳的父親，正式接掌新世界集團與周大福珠寶，成為珠寶帝國的第三代掌門人。

據彭博社（Bloomberg）報導，名下擁有新世界地產和周大福珠寶等知名企業，香港四大知名家族之一的鄭家，再次傳出全面由第三代接班的消息。繼創辦人「彤叔」鄭裕彤病逝、二代家長鄭家純傳出中風和健康不佳的消息後，現年38歲的第三代鄭志剛，有望近期接替父親職務，全面接掌家族企業。由鄭裕彤一手創立的新世界發展集團，除擁有香港大批房地產資產外，更以周大福珠寶女婿接手企業，成為香港數一數二的大家族，與李嘉誠等人都是長年好友。

新世界集團創辦人鄭裕彤（圖右）生前參與旗下周大福珠寶活動，與港星莫文蔚（圖左）一起揭幕。（圖/中新社）

鄭家第三代長孫鄭志剛，出生於1979年，是鄭裕彤長孫、現任新世界集團主席鄭家純長子。青少年時期留學美國哈佛大學，取得東亞研究學士，後轉往日本京都學習藝術文化，返回香港後，進入高盛、瑞信和瑞銀等投行任職，並於2007年進入家族企業，出任總經理兼執行董事職務。不僅在家族企業內發揮金融專長，協助地產增值和改善旗下飯店，更投身於藝術發展，成立K11藝術基金會，栽培與挖掘優秀的藝術人才。2012年，被《財富》雜誌（Fortine）評為「2012 年全球 40 位 40 歲以下商界精英」，成為榜上唯一香港人。

對於新世界集團將進入第三代接班，研究香港大企業與家族達20年的學者，香港中文大學財金系教授范博宏認為，「對（鄭志剛）而言，他不用完全了解集團業務，會有專業經理團隊替他張羅，但最重要的，他需要向股東和家族證明自己，以及如何鞏固集團向心力的能力。」但范教授也提醒鄭志剛，香港社會與業界普遍對他不認識，如何打響名號與其他兩名老將-李兆基和李嘉誠爭天下，也將是未來他接棒後的挑戰之一。

(中時電子報)