WBC》3／11戰績表 美國再見安、波多黎各再見轟

波多黎各球迷見證該隊提前扣倒委內瑞拉。（美聯社）

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經典賽焦點開始集中到美洲區的C、D組預賽，11日兩戰更都贏在最後一擊！美國靠金鶯強打亞當瓊斯（Adam Jones）10局下的再見安打，以3比2驚險氣走哥倫比亞，旗開得勝。

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經典賽3/11戰績表（周凡鈺製表）

上屆亞軍波多黎各則以另一種方式向對手說「再見」，由T.J.李維拉（T.J. Rivera）擊出兩分打點「再見紅不讓」，提前在7局下以11比0扣倒名將如雲的委內瑞拉，也是本屆經典賽首支再見全壘打。

(中時電子報)