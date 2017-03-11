中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

WBC》3／11戰績表 美國再見安、波多黎各再見轟

中時電子報
／綜合報導
點閱65
我要評比
2/10
波多黎各球迷
波多黎各球迷見證該隊提前扣倒委內瑞拉。（美聯社）
廣告
報導贊助

經典賽焦點開始集中到美洲區的C、D組預賽，11日兩戰更都贏在最後一擊！美國靠金鶯強打亞當瓊斯（Adam Jones）10局下的再見安打，以3比2驚險氣走哥倫比亞，旗開得勝。

廣告
報導贊助
戰績表
經典賽3/11戰績表（周凡鈺製表）

上屆亞軍波多黎各則以另一種方式向對手說「再見」，由T.J.李維拉（T.J. Rivera）擊出兩分打點「再見紅不讓」，提前在7局下以11比0扣倒名將如雲的委內瑞拉，也是本屆經典賽首支再見全壘打。

(中時電子報)

廣告
報導贊助
中時電子報體育專頁
中信金融管理學院
三貝德數位文創
關鍵字：經典賽戰績表波多黎各美國委內瑞拉哥倫比亞
點閱65
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。