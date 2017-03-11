澎慶38婦女節 女性撐起半邊天

女人撐起半邊天。澎湖縣議會議長劉陳昭玲今天在38婦女節活動中指出，兩性平權是進步的脈動，澎湖府會中目前各有6位的女性主管和議員，籲請女性姐妹不要看輕自己。

澎湖縣政府慶祝婦女節，今天在文化局演藝廳前廣場舉辦「幸福女人月」轉動幸福魅塑女人味系列活動，廣場擠滿了來自各地的婦女姐妹一起走出戶外同慶，並宣示婦女健康促進、決策參與、心理諮商等十大權益。

澎湖縣長陳光復表示，男主外女主內，但丈夫在外工作8小時，但牽手在厝內，1天至少工作16小時，甚至是24小時全天候都在做，如煮食、打掃和小孩子的功課等等，要向婦女姐妹，表示尊敬，縣府也會全力做好婦女的福利與權益。

劉陳昭玲說，女人撐起半邊天，也期許婦女走出家庭，以澎湖縣政府與議會議員中，目前各共有6位女性一級主管和6席女性議員，未來女性若能過半，將是兩性平權，社會進步的脈動，籲請婦女姐妹不要看輕自己，爭取應有的權益。

澎湖縣政府社會處表示，今天38婦女節「幸福女人月」活動，現場安排有「美食」、「健康」、「咖啡」、「政令」女性限定優惠或提供嘉惠婦女朋友的攤位，讓婦女朋友共度一個屬於自己的節日，陳光復與劉陳昭玲等人也都親自體驗精油舒壓與彩繪指甲，留下深刻的印象。1060311

(中央社)