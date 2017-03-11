愛不分宗教 慈濟投入重建厄瓜多教堂
南美洲厄瓜多的卡諾亞小鎮，於當地時間3月10日，舉行卡諾亞教堂動土儀式，特別的是，這座教堂背後投入的，卻是擁有不同信仰的慈濟海外志工，跨越宗教與種族的善念，希望能重建這座民眾的精神泉源。
去年4月16日，南美洲厄瓜多發生芮氏規模7.8強震，造成約8千棟建築物毀損，超過6百人往生，滿目瘡痍的災區，斷垣殘壁的畫面傳到4萬公里之遙的台灣，慈濟基金會指出，美洲地區的志工於第一時間動員前往勘災，證嚴法師也即刻叮囑慈濟人，於當地進行「以工代賑」計畫，帶動鄉親清掃家園，前後逾3萬4千多人次投入。
投入急難救助的同時，慈濟也持續關注後續的重建進度，其中有悠久歷史，的卡諾亞教堂，在強震中倒塌，慈濟援建厄瓜多卡諾亞教堂的行動就此展開，他們求助於各地資源，最後，在厄瓜多羅森娜市長及市府團隊的支持與積極協助下，這座眾人期待的精神殿堂，於南美時間3月10日，由天主教總主教親自主持動土儀式。
慈濟基金會秘書處專員林弘展表示，重建厄瓜多教堂，全由海外慈濟人投入，絲毫未動用台灣資源，這次的動土儀式，則有來自美國、阿根廷等，共19位海外慈濟人參與。堅定的信仰能增強力量，期望教堂的重建，能帶給當地人民信心，在受助之餘啟發善念，將愛化為行動，讓愛循環。
(中時)
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