咖啡甜品結合重機產業 提供騎士交流好去處
覺得文宣設計太枯燥，台中市議員曾朝榮的女兒曾于珊埋頭學烘焙，6年來自我充實、從基層做起，並決定與從事重機彩繪的男友李安愛相隨，結合重機車相關產業，在中彰旁開設咖啡、彩繪店，盼提供重機愛好者休憩及交流的好去處。
31歲的曾于珊學的是平面設計，畢業後進入廣告公司，還幫父親設計競選文宣，她笑說，當時覺得文宣設計很乏味，利用下班後的時間去職訓局上課，開啟了烘焙之路，還特地買烤箱回家做點心，並投入藍帶課程，之後轉換跑道到烘焙坊。
「烘焙工作很辛苦！」曾朝榮不捨的說，一開始以為女兒只是因為興趣學烘焙，沒想到她竟然要轉行，雖心疼仍決定全力支持，每天試吃女兒研究的甜點，5年來胖了至少5、6公斤。
「看到客人吃了甜點後的滿足表情，就覺得好幸福！」基於這個理念，曾于珊決定與男友李安愛相隨，結合兩人專業的咖啡甜點與重機彩繪，在中彰旁開店圓夢，還拉還興趣相投的朋友、結合重機車相關配備與保養改裝等產業，她笑說，這裡交通便利，最適合北中南車友聚會，且近幾年重機風行，盼提供他們交流好去處。
負責重機車配備的黃鈞碩則說，三家店面各自獨立又相依相存，堪稱全國罕見的重機產業鏈結，滿足騎士各種專業需求。
(中時)
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