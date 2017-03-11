採訪林哲瑄影片被翻攝 徐裴翊：請做媒體人該有的樣子

徐裴翊認為做新聞應該要親身採訪，而不是只會「翻攝」。(圖/本報系資料照)

前人氣女主播徐裴翊轉型創業成立運動媒體，經典賽也派遣團隊前往採訪，昨晚她臉書透露同業想借林哲瑄影片做新聞，可是被她委婉拒絕，未料竟有人改以「翻攝」方式來做新聞，讓她氣到直呼非常失望。

徐裴翊表示採訪的影片除了怕被轉載，最擔心的就是「重製」，一但影片被重新剪輯，很可能切入的新聞角度就截然不同，自己也可能成為幫忙拚點閱標題的打手，甚至還會成為攻擊他人影片的背書者，對此她也呼籲媒體人應該親自採訪，才能切中想做的新聞主題，反則一昧抄襲跟內容農場有何差異。

(中時電子報)