採訪林哲瑄影片被翻攝 徐裴翊：請做媒體人該有的樣子
前人氣女主播徐裴翊轉型創業成立運動媒體，經典賽也派遣團隊前往採訪，昨晚她臉書透露同業想借林哲瑄影片做新聞，可是被她委婉拒絕，未料竟有人改以「翻攝」方式來做新聞，讓她氣到直呼非常失望。
徐裴翊表示採訪的影片除了怕被轉載，最擔心的就是「重製」，一但影片被重新剪輯，很可能切入的新聞角度就截然不同，自己也可能成為幫忙拚點閱標題的打手，甚至還會成為攻擊他人影片的背書者，對此她也呼籲媒體人應該親自採訪，才能切中想做的新聞主題，反則一昧抄襲跟內容農場有何差異。
(中時電子報)
關鍵字：徐裴翊
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。