泡泡達人蘇仲太錄影揪惡鄰擾人。（翻攝自蘇仲太臉書）

泡泡達人蘇仲太錄影揪惡鄰擾人。（翻攝自蘇仲太臉書）

半夜響鈴敲打聲 泡泡達人錄影揪惡鄰居

惡鄰擾安寧！泡泡達人蘇仲太家住新北市板橋區某社區大樓，樓下鄰居不滿蘇家的公共管線水聲太吵，10年來時常拿棍棒敲打天花板、製造噪音，近來變本加厲持掃把敲擊蘇家鐵門，蘇家裝設錄影機錄下鄰居惡劣行徑，已向警方提出告訴。

據悉，現年36歲蘇仲太曾破金氏世界紀錄，還受邀至大陸央視表演。蘇現居在板橋區某社區大樓6樓，10多年前李姓婦人搬到蘇家樓下5樓，李婦認為蘇家的公共管線水聲太吵無法入眠，要求蘇家半夜上廁所不要沖水，蘇家人開始配合，李婦仍相當不滿，開始用棍棒敲打天花板製造噪音。

近來，李婦行徑越來越誇張，半夜會持掃把等物不斷敲打蘇家鐵門，吵得全棟住戶無法安寧。蘇家決定安裝攝影機，果然清楚錄下，李婦持雨傘、掃把等物，不斷敲打鐵門製造噪音，甚至還會放置鬧鈴吵人。

社區管委會介入協商未果，蘇家決定向警方提出告訴，要制止惡鄰居繼續騷擾的行徑。警方指出，李婦行為已經違反社會秩序維護法，妨害安寧部分將可依法裁罰，若李婦除了騷擾行為外還有出言恐嚇，才可以恐嚇罪嫌偵辦。

(中時)