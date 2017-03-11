魯凱百合花盟約婚禮 再邀新人攜子返「娘家」

2017情牽大武山南島族群婚禮今於屏東霧台國小登場。（周綾昀攝）

新娘在眾人的祝福下，從霧台教會乘坐花轎進婚禮會場。

新娘盪鞦韆，新娘若是盪的又高又直，不會搖晃不穩，表示婚禮會進行的非常順利，也代表新娘對愛情的堅貞。（周綾昀攝）

在烈日中的婚禮，新郎拿起姑婆芋為新娘遮陰。（周綾昀攝）

雙方互換信物。（周綾昀攝）

在台下的魯凱族耆老，也舉著姑婆芋，唱起魯凱情歌祝賀新人。（洲零芸社）

2017情牽大武山南島族群婚禮今於屏東霧台國小登場，10對不論原民或平地新人在魯凱族貴族婚禮儀式下，以百合花盟約互許終生，讓新人的幸福宛如大武山頂上綻放的百合花，永遠清美馨香，魯凱族人也再邀請佳偶們帶著新生兒，上山尋找屬於自己的魯凱族名字。

持續第12年的大武山南島族群婚禮，每年由屏東三地門鄉、瑪家鄉與霧台鄉輪流，距3年後，今年再度輪到霧台舉辦，共不限原民才能參加，共10對新人共襄盛舉，體驗在地美食、人文、工藝等。

魯凱族耆老表示，貴族傳統婚禮中，下聘禮品一定要有代表新娘珍貴生命與美麗的琉璃珠、展現新郎將為家庭披荊斬棘的禮刀、象徵建立家庭開始及不愁吃穿的大鐵鍋、和具延續生命意義的豬脖子等，這次婚禮中一樣不少的排開，場面壯觀。

代表女方主婚人的霧台鄉長杜正吉提醒新郎，不要忘記自己曾在百合花盟約許下的承諾，明年還要帶著寶寶回到霧台這個「娘家」，來下一代來尋找歸屬感，與魯凱族名字。在大武山見證下新郎們齊聲答「好」。

其中一對來自桃園平鎮的新人江慶鏞與胡秀昀，這次從家鄉來了歷屆最多的親友團，共106人，新娘甜蜜的笑說，因為婚禮一輩子就這麼一次，加上特別的婚禮儀式，令人非常難忘，因此眾多的親友才會帶著滿滿的祝福一起來見證。

(中時)