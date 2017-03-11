陸發展機器人 官方坦承產能恐過剩
全球掀起機器人熱潮之際，中國大陸機器人產業重複建設現象日趨明顯。中國大陸工信部官員今天坦承，大陸機器人產業存在高階產業低階化和低階產品產能過剩的風險。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀中國大陸工業和信息化部部長苗圩、副部長辛國斌等官員說明推進實施「中國製造2025」計畫情況。
據人民網文字直播，苗圩回應外媒提問時說，「中國製造2025」實施過程中，一些產業發展確實出現「低水平的重複建設問題」。
他說，過去1年，中國大陸政府研究確定各細分領域裡重點優勢的產業名單目錄，嘗試讓各省市找出優勢所在，集中力量支持這些優勢產業與企業，並藉此避免各地低水平重複建設，能實現差異化發展格局。
中新社報導，官方數據顯示，2016年中國大陸工業機器人產量達7.24萬台，年增34.3%，產業規模日益擴大，但機器人產業重複建設現象逐漸顯現。
辛國斌表示，中國大陸自主品牌工業機器人仍以中低階產品為主，尤其六軸以上多關節機器人供給能力相對較低。
他說，中國大陸政府認為，在機器人領域，中國大陸出現高階產業低階化和低階產品產能過剩的風險，已為此制定工業機器人的產業准入條件、提高准入門檻等一系列政策，防止相關產業無序擴張。1060311
(中央社)
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