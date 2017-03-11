盼政府勿忘承諾 加速廢核行動
全國廢核行動平台秘書長崔愫欣今天表示，政府上來還不到1年，但希望政策腳步可以加快，目前看到的規劃都很初步，2025年不知道是否可以達成非核家園。
一年一度的廢核大遊行，今天下午2時再度登場，今年除了台北之外，還有高雄及台東場，台北場將由主婦聯盟合作社組成的「媽媽大鼓」領軍，用鼓聲帶領遊行前進。第二隊則為在地居民與市民、第三隊為NGO隊伍、第四隊則為政黨。
全國廢核行動平台秘書長崔愫欣說，雖然政府承諾2025要達成「非核家園」，但不管是老舊電廠除役、核廢料處置跟再生能源推動等問題，仍遲滯不前，改革效率跟決心不如民間期待。
這次的遊行主題為「非核低碳，永續能源」訴求「核廢處置動起來，節能率能作伙來」，要求政府應該積極將核電除役、核廢處置、能源轉型跟低碳減空污納入重要政策。
崔愫欣說，這次遊行也將「NO NUKES」的巨型字體裝置放在凱道正中央，象徵台灣社會堅定的反核決心，也希望執政者不要忘了非核家園的承諾。1060311
(中央社)
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