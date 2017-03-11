李氏9子女報答親情 合捐救護車

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李家9位兄弟姐妹為報答親情，今天上午以父母名義合捐1輛要價300萬元的新式救護車。（譚宇哲翻攝）

新北市民李金樹及其8位兄弟姐妹為報答父母恩情，決定將其養育之恩回饋社會，今天上午兄弟姐妹9人以父母名義合捐了1輛要價約300萬元的新式高頂救護車，給新北市消防局第三救災救護大隊竹圍分隊，提升緊急救護品質。

新北市消防局表示，感謝民眾捐贈救護車輛提升緊急救護品質，此次獲贈的救護車內部配置最新型救護器材，包含自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板、數位無線電組及行車紀錄器等，希望能守護淡水及鄰近區域居民，提升整體緊急救護效能。

(中時)