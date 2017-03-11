我代表處舉辦賞櫻台日文化交流會

我要評比

我駐日代表處於10日下午在代表官邸舉辦「霞會館贈櫻10週年．台日文化交流會」，並準備了台灣形狀的櫻花茶點。（駐日代表處提供）

我駐日代表處於10日下午在代表官邸舉辦「霞會館贈櫻10週年．台日文化交流會」。（駐日代表處提供）

我駐日代表處於10日下午在代表官邸舉辦「霞會館贈櫻10週年．台日文化交流會」，由謝長廷代表主持，日本皇族「霞會館」理事長北白川道久偕該會主要理事、台日文化界及媒體界人士等約80人與會。

「社團法人霞會館」前身為「華族會館」，成立於明治7年（1874年），由日本舊皇族與貴族組成，現主要事業為推廣及保存日本傳統文化等公益活動。

北白川理事長與台灣關係深厚，2007年接任該會理事長後，同年致贈三株「台灣原生種緋寒櫻」木苗，植於代表處庭院，此後年年盛開，象徵台日間友誼長存。

駐日本代表處為紀念贈櫻10週年，特舉辦台日文化交流會。由日本著名長唄三味線大師－杵屋勝國及杵屋勝國毅叔姪二人演奏名曲「水流」揭開序幕。

謝長廷與夫人以及二松學舍大學名譽教授張明輝都當場吟唱漢文古詩，為現場增添詩情意趣。

謝長廷致詞表示，今年適逢暖冬，緋寒櫻已於月前燦爛盛開，感謝各演出者不辭辛勞、用心規劃，期盼藉機加深雙邊之文化交流與彼此理解。

北白川理事長則代表「霞會館」致贈該館編篡之日本歷史圖錄集。「霞會館」所屬絲竹會9位理事演奏「平調音取」、「越天樂」、「朗詠 嘉辰」、「陪臚」4首宮廷雅樂，現場聽眾感受到日本古樂之莊嚴與靜雅。

我國台南「十八卯茶莊」葉東泰先生、「陶聲門陶笛室內樂團」藝術總監官鋒忠老師遠從台灣兼程來日，與留日葉顓銘博士等人，表演現代茶藝搭配古詩吟唱，並以台灣師生自行研發之國產蘭花新品種－「維納斯蝴蝶蘭」製作蘭花茶點招待賓客，大獲在場賓客的好評。

(中時)