中和8旬翁迷途 暖警奉茶暖心助返家

南勢派出所警員奉茶給8旬翁，協助他順利返家。（葉書宏翻攝）

家住新北市中和區高齡80歲的廖姓老翁，原本想趁下午出門散步運動，未料離家後突然下起大雨，又因天色昏暗認不出回家的路只能在外遊蕩，所幸老翁在路人的幫助下來到南勢派出所，因年事已高說話含糊不清，起初無法完整表達自己迷失無法找到回家的路，在警員惠譯賢細心詢問下才釐清其身分及年籍資料。

正巧當時副所長張志謙見老翁在外遊蕩時冒著低溫又全身淋雨，趕緊幫高齡的廖姓老翁泡茶暖身，也在警員的努力奔波下成功聯繫其家人載老翁返家，老翁回家前感動的表示，原本就不好意思麻煩警察，沒想到警方除了熱心協助他返家外，還特別泡茶替他暖身擔心他著涼，才知道警察除了打擊犯罪給人嚴肅的印象外，也有如此溫暖人心的一面。

(中時)