交大就博會 滿滿求職大平台
2017 Open House交通大學就業博覽會，11日在浩然圖書館前廣場等處盛大登場，聚集半導體、軟體設計、系統設計、新創文創團隊等117家場商、共計229攤位，釋出餘3萬職缺以及暑期實習機會，現場不僅福袋免費送，凡「填履歷+闖關」就有機會抽中iPhone7、聲寶冰箱等各式好禮。
市府去年起整合市內5所大學，舉辦校園聯合徵才，11日交大為系列首場，9點開幕就吸引龐大學生圍觀，勞工處副處長洪俊耀說，近期許多民眾紛紛致電，詢問何時、何地舉辦、需什麼條件等相關資訊，同仁接電話可謂「接到手軟」，盼藉此讓大家找到心目中理想職務，未來一步一腳印，成就指日可待。
交大就輔組長李育民表示，11日就業博覽會中，聯電、聯發科、台達、鴻海與友達等企業均提供上千職缺，招募交大畢業新鮮人到公司服務，除此之外也陸續辦理65場次企業說明會與職涯講座、9場次企業參訪，結合交大校友與專業顧問資源，推動職涯教練與企業導師諮詢計畫。
今年半導體與系統廠仍相當踴躍，包括台積電、鴻海、聯發科、聯電等，還有生醫、金融商管領域，海外企業更比往年多。交大表示，交大今年推出新創及文創市集，招攬新創團隊加入，其中10餘家由勞動部桃竹苗分署「多元就業開發專案」輔導的機構參加，帶來充滿創意與地方風味的職業展示與義賣。
交大學務長黃美鈴說，透過徵才活動媒合，由企業給予舞台，讓學生結合在校專業訓練，盡情發光發熱，鼓勵大家把握機會，勇敢走向攤位了解、增加互動，才會知道什麼工作性質適合自己，同時創造學生與業者雙贏。
(中時)
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