高美濕地鼓勵植樹 盼成全民運動
台中市政府推動8年100萬棵植樹計畫，今日在清水區美堤街高美濕地遊客服務中心停車場旁空地舉辦植樹活動，由建設局長黃玉霖與台中市議會副議長張清照、市議員楊典忠、顏莉敏、台中市嘉鎂獅子會及崇倫獅子會等，一同種下約1250株樹苗，為打造台中成為低碳城市盡一份心力。
建設局表示，本次植樹活動不僅展現市府推行8年100萬棵植樹計畫政策的決心，同時廣邀更多市民、社區、民間團體及企業一同參與植樹，盼讓植樹成為全民運動。
建設局指出，高美濕地遊客服務中心周邊空地因緊鄰清水大排旁，長年飽受風沙吹襲，部分既有植栽也因風災多有折損，造成部分區域沙地裸露，因此今日所種植均屬防風樹種，包括大葉山欖、日本女貞、厚葉石斑木、黃槿等，後續將於周邊加強規劃植樹造林，以增加台中市綠化空間，並減輕該區風沙及降低揚塵效應。
(中時)
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