新竹市啟動掀綠計畫 將添6千坪綠地
為活化閒置公有土地，新竹市政府宣佈啟動「掀綠計畫」，預計增加6000坪、相當於76座網球場的綠色休憩空間，提供更多、更好的綠色環境。
新竹市政府都市發展處表示，市府去年整頓閒置10年的國防部空軍5、6、7村眷村空地為「樹林頭公園」，以及眷改用地20、22村成為「虎林棒球場」及錦華街原空軍10村閒置土地也闢建為停車場，解決鄰近停車問題。
近日，新竹市府旁的綠地，新增了一座參與式裝置藝術「冥想屋」，利用玻璃的無機、耐溫、堅固、透光等特性，一體成形，營造「未來之家」概念，作為「掀綠計畫」示範點，吸引不少小朋友到此「冰庫山洞」玩耍。
市長林智堅表示，新竹市中心綠地越來越少且零星，許多閒置、髒亂空間成為治安死角，「掀綠計畫」即是活化、利用這些閒置的公有土地，讓市民擁有更多景觀休憩綠地，讓城市中的「綠」一點一點冒出，並透過「新竹之森」串連，成為市中心的綠色廊帶。1060311
(中央社)
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