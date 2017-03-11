通化街燒烤店冒火 顧客濃煙中急逃

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台北市通化街一間吃到飽燒烤店今天中午用餐時間，突然冒火並竄出濃煙，所幸在消防人員協助，緊急疏散店內的員工、顧客。

北市消防局12時54分獲報派遣水箱車5輛，雲梯車2輛以及24名消防員到場，疏散顧客2女，員工2女1男，總計4女1男，他們只受到驚嚇，沒有受傷。

由於火場緊鄰其他店家，擔心火勢蔓延，消防人員利用雲梯車，從二樓打破窗戶以強力水柱灌救。

火勢在10分鐘左右撲滅。店內員工驚魂未定，不知道為何發生冒火，因此，起火原因仍待警消進一步鑑定釐清。1060311

(中央社)