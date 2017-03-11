美到嫑嫑的 東歐「遁地飛天」都行
最新全球十大旅行初體驗目的地排行榜，歐洲國家佔近9成，旅人以「歷史資產」、「藝術文化」為首要旅行指標。到歐洲旅遊不該是填鴨式的走馬看花，善用最佳航班優勢接駁，便能展開一段從容又豐富的深度旅程，「遁地飛天」環東歐。
如果是熱愛神秘旅程的你，絕不能錯過東歐的地下世界。波蘭維利奇卡鹽礦是歐洲最古老且目前仍在開採的鹽礦之一，位於克拉考市郊區，採鹽歷史可追溯到1044年，15世紀是鹽礦發展的鼎盛時期，18世紀後成為波蘭著名的鹽都，直到1976年被列為波蘭國家級古蹟，現已是聯合國世界文化遺產之一。
地鐵除了是環遊世界的重要交通工具之一，也能美到成為朝聖景點。俄羅斯首都莫斯科的地鐵於1935年正式通車，串聯起上百個車站，站內風格以不同的歷史事件人物為主題，結合大理石、花崗石、陶瓷和彩色玻璃等素材，鑲嵌出各種浮雕和壁畫裝飾，可見莫斯科早期建成的車站風貌，華麗程度也因此享有「地下宮殿」美名。
此外，莫斯科太空博物館同樣能實驗旅人的宇宙夢，從遠處即可見一座高達100公尺的升空火箭。館內展示過去蘇聯到現代的太空史發展，並能在冷戰時期的蘇聯與美國的「太空競賽」中，一覽罕見的天文世界面貌，體驗東歐的「遁地飛天」奇幻之旅。
(中時電子報)
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