美到嫑嫑的 東歐「遁地飛天」都行

波蘭第二大城克拉科夫，擁有逾千年歷史，曾是多個世紀的首都，由於幸免於第二次大戰火摧殘，城市保持相對完整，是波蘭古蹟最為集中的地方。(圖/shutterstock提供)

莫斯科地鐵全球聞名，華麗的照明燈具、富麗堂皇的大理石地面，因而有「地下宮殿」美譽。(圖/shutterstock提供)

最新全球十大旅行初體驗目的地排行榜，歐洲國家佔近9成，旅人以「歷史資產」、「藝術文化」為首要旅行指標。到歐洲旅遊不該是填鴨式的走馬看花，善用最佳航班優勢接駁，便能展開一段從容又豐富的深度旅程，「遁地飛天」環東歐。

如果是熱愛神秘旅程的你，絕不能錯過東歐的地下世界。波蘭維利奇卡鹽礦是歐洲最古老且目前仍在開採的鹽礦之一，位於克拉考市郊區，採鹽歷史可追溯到1044年，15世紀是鹽礦發展的鼎盛時期，18世紀後成為波蘭著名的鹽都，直到1976年被列為波蘭國家級古蹟，現已是聯合國世界文化遺產之一。

維利奇卡鹽礦位於克拉考市郊區，是18至19世紀波蘭著名的鹽都，於1978年被列為聯合國世界文化遺產。(圖/shutterstock提供)

蘇聯在太空歷史上締造了史無前例的成就，莫斯科太空博物館有座高達100公尺的升空火箭紀念碑，即為慶祝當年的壯舉。(圖/shutterstock提供)

地鐵除了是環遊世界的重要交通工具之一，也能美到成為朝聖景點。俄羅斯首都莫斯科的地鐵於1935年正式通車，串聯起上百個車站，站內風格以不同的歷史事件人物為主題，結合大理石、花崗石、陶瓷和彩色玻璃等素材，鑲嵌出各種浮雕和壁畫裝飾，可見莫斯科早期建成的車站風貌，華麗程度也因此享有「地下宮殿」美名。

此外，莫斯科太空博物館同樣能實驗旅人的宇宙夢，從遠處即可見一座高達100公尺的升空火箭。館內展示過去蘇聯到現代的太空史發展，並能在冷戰時期的蘇聯與美國的「太空競賽」中，一覽罕見的天文世界面貌，體驗東歐的「遁地飛天」奇幻之旅。

(中時電子報)