大里第一市場 計畫變身綜合社福大樓
興建於民國79年的台中市大里第一公有市場，去年底規劃變更為社福中心，由台中市政府社會局辦理閒置空間活化修繕計畫，預計打造成為綜合社會福利大樓。為推動計畫進行，社會局追加2千萬元辦理修繕工程，完成後將以「社會投資」的創新作法，邀請社福團體與社會企業進駐，公私協力透過整合性福利服務，讓社福更在地化。
社會局長呂建德說，大里第一公有市場位於大里區德芳南路一段，是79年興建的老舊市場，社會局辦理閒置空間活化修繕計畫，規劃2年修繕期程，預計投入共5千萬元預算，希望打造屯區一棟綜合社會福利大樓，發揮閒置空間再利用的經濟效益；完成後，也將結合民間社福團體力量規劃多元且連續性的社會福利方案，提供整合福利服務。
根據社會局規劃，大樓一樓將規劃與中市無飢餓網絡結合，成立中央廚房，每日製餐後由無飢餓網絡提供餐食給弱勢民眾；二樓則規劃為綜合型社福資源中心，包括身心障礙者日間作業設施、身心障礙日間托顧中心、婦女服務中心、新住民服務與公設民營托嬰中心等方案。
呂建德表示，透過原有建物再利用與活化，可提升建物價值，也落實地方文化保存；台中將閒置空間規劃為社會福利用途，也獲得中央支持，未來將研議托育、托老整合閒置空間活化等方案，積極成為國內第一示範區。
呂建德強調，大樓將以「社會投資」的創新作法，邀請社會福利團體與社會企業進駐，並以社會投資為理念，打造屯區社福安全網絡。
(中時)
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