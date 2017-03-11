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大里第一市場 計畫變身綜合社福大樓

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大里第一公有市場變身綜合社福大樓市府將邀社福團體與社會企業進駐
大里第一公有市場去年底規劃變更為社福中心，社會局辦理閒置空間活化修繕計畫，預計打造成為綜合社會福利大樓！（陳世宗翻攝）

興建於民國79年的台中市大里第一公有市場，去年底規劃變更為社福中心，由台中市政府社會局辦理閒置空間活化修繕計畫，預計打造成為綜合社會福利大樓。為推動計畫進行，社會局追加2千萬元辦理修繕工程，完成後將以「社會投資」的創新作法，邀請社福團體與社會企業進駐，公私協力透過整合性福利服務，讓社福更在地化。

社會局長呂建德說，大里第一公有市場位於大里區德芳南路一段，是79年興建的老舊市場，社會局辦理閒置空間活化修繕計畫，規劃2年修繕期程，預計投入共5千萬元預算，希望打造屯區一棟綜合社會福利大樓，發揮閒置空間再利用的經濟效益；完成後，也將結合民間社福團體力量規劃多元且連續性的社會福利方案，提供整合福利服務。

根據社會局規劃，大樓一樓將規劃與中市無飢餓網絡結合，成立中央廚房，每日製餐後由無飢餓網絡提供餐食給弱勢民眾；二樓則規劃為綜合型社福資源中心，包括身心障礙者日間作業設施、身心障礙日間托顧中心、婦女服務中心、新住民服務與公設民營托嬰中心等方案。

呂建德表示，透過原有建物再利用與活化，可提升建物價值，也落實地方文化保存；台中將閒置空間規劃為社會福利用途，也獲得中央支持，未來將研議托育、托老整合閒置空間活化等方案，積極成為國內第一示範區。

呂建德強調，大樓將以「社會投資」的創新作法，邀請社會福利團體與社會企業進駐，並以社會投資為理念，打造屯區社福安全網絡。

(中時)

關鍵字：大里第一市場社福大樓
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