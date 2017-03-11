嘉義縣文創聚落市集 職人精品大集會

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嘉義縣政府支持青年創業及創意發想，11日舉辦「嘉藝點」文創聚落市集，邀集朴子地區的文創職人展出生活陶、植物染等文創精品。中央社記者江俊亮攝 106年3月11日

嘉義縣政府支持青年創業及創意發想，今天舉辦「嘉藝點」文創聚落市集，邀集文創職人展出生活陶、交趾陶、植物染及手作書等文創精品。

「嘉藝點文創聚落市集」今天在朴子市東石國中旁的舊日式校長宿舍前舉行，由縣府文化觀光局邀集朴子地區文創人才秀出自己的巧思，縣長張花冠也到場體驗文創商品的魅力。

張花冠在授證給在地文創人才時，強調所有文創人才都是嘉義縣長期培養的軟實力與巧實力，並表示2018年台灣燈會將在嘉義縣舉行，希望這些人才能發揮在地文創巧實力。

張花冠指出，朴子的「御賜燈花」是台灣小鎮燈會的起源，並賦予花燈文化豐富的底蘊、歷史與生命力，可以說是嘉義早期具有文創概念的區域。

文化觀光局長許有仁表示，今天的文創市集是開啟文創聚落的首發活動，將來東石國中舊日式宿舍群整修後，將成立文創展示空間及育成單位，可與鄰近的故宮南院、蒜頭糖廠串連成文創廊帶。1060311

(中央社)